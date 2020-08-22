Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне

Сегодня примерно в 19 часов при проведении ремонтных работ в квартире четырехэтажного дома в поселке Кушмурун произошел взрыв газовоздушной смеси.

Взрывной волной выбиты окна и балконное ограждение квартиры

Жертв нет. Ожоги получили рабочие, выполнявшие ремонтные работы. Судя по всему, они и стали виновниками произошедшего. Рабочие устанавливали в квартире натяжные потолки.

По предварительным данным установка натяжного потолка проводилась без соблюдения техники безопасности

По словам сотрудников ЧС и участкового полицейского, оперативно прибывших на место произошедшего, по предварительным данным утечка газа произошла в результате несоблюдения техники безопасности. Предположительно, при нагревании помещения газовой горелкой пламя в ней потухло, в результате чего газ распространился по квартире. Для хлопка достаточно было зажечь зажигалку или спичку.

Выбита дверь, ведущая не чердак

Пострадали окна в подъезде и в соседних квартирах

В результате ЧП выбиты рамы окон и балконного остекления, вылетели стекла окон в подъезде и в соседних квартирах, на насколько сантиметров сдвинуло плиту потолочного перекрытия. В 10-20 метрах от дома взрывом раскидало обломки рам, стекла и личные вещи жильцов.

Части разрушенного балкона раскидало по двору

К счастью вслед за хлопком не произошло возгорания.

По словам очевидцев, хозяйка квартиры с маленьким ребенком незадолго до начала работ уехала на дачу.

- Ожоги получили сожитель хозяйки и ее родственник, проводившие установку потолков своими силами. Они получили ожоги третьей степени и доставлены в больницу, - сообщил корреспонденту "НГ" аким поселке Кушмурун Сапар КУРМАНГАЛИЕВ.



