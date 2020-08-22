10 случаев КВИ и 4 - пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области

Из 10 случаев коронавирусной инфекии 4 зарегистрировано в областном центре, 1 в Житикаре и 1 в Рудном. Также COVID-19 выявлен у 2 жителей Карабалыкского района, 1 - Аулиекольского и 1 - Костанайского.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в информационном областном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 21 августа в регионе выявлено 3325 человека с инфекцией COVID-19, из них 2741 пациент выздоровел.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 21 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализировано 4 человека.





