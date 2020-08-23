Родителей будут наказывать за нарушение прав учителей в Казахстане

О наказаниях за нарушение прав казахстанских учителей рассказал министр образования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

На пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что ранее подписал приказ об освобождении учителей от несвойственных им функций и бумажной отчетности.

"Учитель должен заполнять ежедневно только два документа, от всех остальных мы наших коллег освободили. За нарушение данного приказа предусмотрена административная ответственность. Отчетность также кардинально уменьшается в колледжах, вузах, детских садах. Десятки приказов отменили, и эту работу будем продолжать", - сказал министр образования.

Аймагамбетов добавил, что нарушителей этого правила будут "безжалостно наказывать".

"За короткое время около 30 руководителей наказали и привлекли к административной или дисциплинарной ответственности. Также за нарушение прав педагогов мы привлекаем к ответственности и родителей или иных законных представителей. Эта работа будет продолжена", - заключил он.