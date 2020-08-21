Регистрацию переоборудованных авто из Армении могут продлить в Казахстане

МВД рассматривает вопрос продления сроков регистрации автомобилей из Армении в Казахстане. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов, передает корреспондент Tengrinews.kz."Регистрация осуществляется до 1 сентября 2020 года. К этому сроку планируется, что будут зарегистрированы все транспортные средства, которые подпадают под условия данной регистрации.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Учитывая, что есть обращения граждан, учитывая, что Комитетом техрегулирования и метрологии создаются условия для регистрации переоборудованных автомашин, вопрос продления для переоборудованных автомашин нами прорабатывается", - сообщил Тусупов на брифинге СЦК.

По его словам, всего на граждан Казахстана в Армении было зарегистировано чуть более 22 тысяч автомобилей. На сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 11 тысяч из 14 тысяч подлежащих регистрации автомобилей. Ежедневно регистрируется около 400 авто из Армении.

"Здесь нужно понимать, что некоторые транспортные средства не подлежат регистрации, так как это праворульные машины. Есть транспортные средства, которые были вывезены по месту их регистрации. Некоторые граждане сами выехали на ПМЖ в другие страны и есть траснпортные средства, которые попали в ДТП, но люди решили их не восстанавливать. Они не подпадают под регистрацию".