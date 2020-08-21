«Кайрат» мешает «Астане» даже в еврокубках

Алматиснкий футбольный клуб мечтает отобрать титул чемпиона Казахстана у «Астаны». В этом сезоне «Кайрат» идет на первом месте, но о потерянным очкам столичный клуб все равно считается лидером. Многие букмекерские конторы, например, Parimatch kz, ставят на то, что «Кайрат» сможет побороться за победу в чемпионате страны, однако у «Астаны» все равно больше шансов.

Сначала Вагнер Лав, а дальше Глушаков?

Трансферная политика «Кайрата» давно нацелена на покупку известных футболистов. Однако руководство команды из Алматы не смогло договориться о контракте с бывшим футболистом «Кайрата» Тимуром Рудосельским. В Алматы он провел три года, а потом поиграл в составе «Жетысу» и «Окжетпеса». После этого Тимур захотел покинуть Казахстан, но летом не смог устроиться ни в России, ни в Белоруссии и выбрал клуб «Лори» из Армении.

Еще одной звездой из российского футбола в «Кайрате» может стать бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков. Ранее сообщалось, что 33-летний игрок получил выгодное предложение из Казахстана. Его сделало руководство «Кайрата», которое может подписать Глушакова вне трансферного окна, поскольку тот является свободным агентом. Этот фактор может сыграть ключевую роль для совершения сделки, уверены эксперты букмекерских контор. Здесь BetON.KZ хочет напомнить, что многие российские футболисты приезжали выступать в чемпионате Казахстана. К тому же «Кайрат» борется за медали и выступает в еврокубках.

Отметим, что в минувшем сезоне Денис провел двадцать четыре матча в чемпионате России и отметился четырьмя голами. Также летом «Кайрат» подписал Вагнера Лава. Бразильский экс форвард московского ЦСКА заключил контракт на полгода.

Вместе с этим «Кайрат» удержал защитника Нурлана Даирова от перехода в кокшетауский «Окжетпес». Этот клуб предложил взять 25-летнего футболиста в аренду, однако тренерский штаб «Кайрата» настоял на том, что Нурлан остался в Алматы. Несмотря на то, что Даиров не является футболистом основного состава, «Кайрат» заинтересован в том, чтобы он остался в команде. Тренерский штаб высоко ценит этого игрока за его универсальность – Даиров может сыграть на двух-трех позициях в обороне. Ранее он играл за «Окжетпес» на правах аренды и помог клубу занять седьмое место в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне. На его счету двадцать пять матчей.

Клуб из Алматы мешает «Астане» на всех фронтах

Руководство «Кайрата» может перехватить полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, который может продолжить карьеру в «Астане». Столичный клуб ищет сильного исполнителя в центр поля и рассчитывал подписать капитана «Кайсара» Асхата Тагыбергена, но тот выбрал остаться в родном клубе. Теперь «Астана» следит за Каутом, который покинул «Кайрат» в 2019 году после пяти лет выступлений в клубе из Алматы. Минувший сезон Куат провел в составе российского «Оренбурга».

«Астану» ждут матчи в Лиге чемпионов. На первый отборочный раунд столичная команда заявила Центральный стадион Алматы. Он является домашней ареной для «Кайрата». На второй раунд «Астана» собиралась также заявить стадион в Алматы, но руководство «Кайрата» ответило отказом. После этого столичный клуб начал искать резервный вариант и договорился о том, что будет играть на Центральном стадионе города Костаная, где выступает «Тобол».

Напомним, что «Астана» не может проводить домашние матчи на своей арене, так как работы по укладке нового газона на «Астана Арене» еще не завершены.

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