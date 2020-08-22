"Наконец-то", "Не бесите меня", "Чики-чики гой". Самые известные цитаты чиновников

На прошлой неделе главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов сразу после вступления в должность встретился с жителями Талдыкоргана. Правда, первая встреча не впечатлила пользователей Сети. Речь санврача сняли на видео, а потом разобрали на мемы. Позже стало известно, что после его выступления было рекомендовано сделать Сыдыманову строгий выговор.

Чиновник из Алматинской области далеко не единственный, кто "прославился" благодаря громким фразам. Редакция Tengrinews.kz сделала подборку цитат казахстанских госслужащих.

"Наконец-то появится коронавирус" - Жандарбек Бекшин

Высказывание Жандарбека Бекшина (на тот момент главный государственный санитарный врач) о том, что первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован в ближайшие дни, разлетелось по социальным сетям практически сразу.

"По нашему прогнозу, где-то с 11-16-го у нас должен быть, все же наконец-то появится коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя… Как только у нас появится коронавирус, мы сразу введем специальные мероприятия", - сказал Бекшин.

Пользователи тут же предположили, что, судя по этому "наконец-то", Бекшин давно ждет коронавирус.

Известные комики тоже не оставили без внимания заявление Бекшина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Turebayev Meirzhan (@meirzhach_tv)10 Мар 2020 в 10:06 PDT

Позже, 18 апреля, стало известно о переводе Жандарбека Бекшина в Алматы на место Айзат Молдагасимовой. Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал эту перестановку так.

"У нас не так много сильных специалистов. Конечно, мы решили, что в Алматы нам нужен уровень достаточно высокий, чтобы ту противоэпидемическую работу, которую до этого Айзат Молдагасимова проводила, осуществлять на еще более высоком уровне. Отправили туда нашего опытного специалиста. Ничего удивительного нет, мы часто практикуем такое, что в те или иные регионы для усиления направляются сотрудники центрального аппарата", - сказал Биртанов.

"Маски для новорожденных" - Ералы Тугжанов.



На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналист задал уточняющий вопрос об обязательном ношении масок в общественном месте для всех граждан: где же взять маску для грудничков. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил, что такие маски продаются в аптеках.

"Для новорожденного, в каждой аптеке. В аптеках, конечно, да. У нас как раз вот эти все производители, они же там сегодня реализовывают. Мы сегодня всех обязали подписать меморандумы с акиматами, те аптеки, которые в шаговой доступности, они будут обеспечивать всех наших граждан лекарственными препаратами, в том числе и масками", - ответил Тугжанов.

Многие пользователей интернета возмутило это заявление. В Сети появилось видео, на котором мама ребенка попыталась надеть на него защитную маску.

Как видно на видео, мама ребенка нашла медицинскую маску подходящего размера, однако малыш тут же сорвал с себя защитное приспособление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karaganda | Караганда (@karaganda.city)31 Июл 2020 в 2:55 PDT

В комментариях подписчики умилялись действиям ребенка и делились рекомендациями по ношению масок.

"Японские врачи считают ношение масок детям до 3 лет опасным для жизни", "Плевать малышу на все постановления", "Малой знает, что для него лучше дышать свежим воздухом", "Сейчас еще наручники выдумают детям одевать, чтобы бесполезные маски не срывали с себя", - писали они.

Позже министр здравоохранения Алексей Цой изменил приказ, обязывающий казахстанцев носить маски. Мера стала необязательной для детей до пяти лет.

"Высокотребовательный" - Серик Шапкенов

Вице-министр труда и социальной защиты населения Серика Шапкенов тоже неосторожно выразился на онлайн-брифинге с журналистами. Его спросили, сможет ли он прожить на 42 500 тенге в месяц.

"Я могу ответить, да, например, 42 500... Вы хотите сказать, что я на 42 500 прожил бы? Но я думаю, что в каждой ситуации заработная плата устанавливается работодателем. Если это специалист высокотребовательный (востребованный. - Прим.), почему ему работодатель платит 42 500 тенге?" - ответил вице-министр.

Многие пользователи сети не поняли, что имел ввиду Серик Шапкенов под словом "высокотребовательный" и что вообще он хотел этим сказать. Но видео с ответом вице-министра стало популярным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TengriNews (@tengrinewskz)18 Авг 2020 в 7:29 PDT



"Не бесите меня" - Серик Жумангарин

Еще один чиновник, который "прославился" благодаря неосторожным словам, - это экс-вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он попросил журналистов "не бесить" его.\

Судя по распространившемуся в Сети ролику, журналисты задали вопрос вице-министру относительно тарифов, на что он ответил, что они пришли на другое мероприятие.

"Я вчера рассказывал о тарифах в Парламенте. Мероприятие про малый и средний бизнес. Вы меня здесь про тарифы пришли спрашивать? Приходите ко мне официально. Я вам про тарифы все расскажу от и до. Жынымды келтірмеңізші", - сказал Жумангарин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TengriNews (@tengrinewskz)13 Фев 2019 в 2:16 PST

Тогда после высказывания вице-министра национальной экономики Серика Жумангарина Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) направило письмо министру Тимуру Сулейменову.

Позже Серик Жумангарин был освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с поданным заявлением.

"Шалкар чики-чики гой!" - Аян Коркытулы

Начальник отдела ЖКХ Шалкара Аян Коркытулы запомнился своей уверенностью в том, что его город - самый лучший. Чиновник в интервью журналисту попытался объяснить плохое состояние местных дорог, но стал героем Казнета.

"В этом году денег абсолютно нет. Выделили из бюджета на ремонт улицы Айтеке би, а потом назад забрали эту сумму. Короче, денег нет, так и напиши, голову не морочь. В этом году не будет. Все" (Перевод с казахского языка. - Авт.). А потом произнес фразу, которая и привлекла внимание пользователей: "Шалкар чики-чики гой!"

За "чики-чики" начальник отдела ЖКХ Шалкарского района Аян Коркытулы предстал перед дисциплинарным советом Актюбинской области.

"Возложить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия. Теперь делом чиновника будут заниматься в районной администрации Шалкара. Местный аким должен будет решить, какие меры можно будет принять дальше. Отмечается, что если в ближайшие шесть месяцев Аян Коркытулы вновь будет выражаться публично в некорректной форме, то его могут уволить", - такое решение приняли члены диссовета почти единогласно.

"Коммуналки для казахстанской молодежи" - Азат Перуашев

Мажилисмен Азат Перуашев. Его предложение строить жилье для нуждающихся казахстанцев с общими кухнями и туалетами вызвало бурную реакцию в соцсетях.

"В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40 процентов", – предложил Перуашев.

Позже он объяснил, что имел в виду на самом деле. Однако, несмотря на это, в жизнь казахстанцев внедрился термин "перуашки". Стоит отметить, что строители высказали готовность возводить дома по предложению депутата.

"Желательно, чтобы выехали за территорию города" - Талгат Мусаканов

Выставка EXPO 2017 также запомнилась высказыванием на тот момент заместителя председателя Комитета административной полиции МВД Талгата Мусаканова.

Он порекомендовал астанчанам эти дни провести за пределами города из-за прибытия в столицу 18 глав государств и также попросил потерпеть дискомфорт.

"Больших пробок у нас, по возможности, не будет. Но придется потерпеть. Гостей надо сопровождать, у каждого кортеж. Поэтому мы гражданам будем рекомендовать, чтобы они не ездили на своем транспорте. Желательно, чтобы выехали за территорию города, отдыхали в субботу-воскресенье", – сказал он.

Позже в "Астана ЭКСПО-2017" ответили на высказывание зампреда МВД.

"Что касается церемонии закрытия и присутствия людей на выставке, то, конечно же, выставка открыта, и она делалась для казахстанцев прежде всего. Мы будем рады всем людям, которые придут на церемонию закрытия", - заявил директор департамента контента и организации мероприятий АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Марат Омаров.

"Кто как содержится, тот так и работает" - Гульжан Карагусова

Депутат Мажилиса Гульжана Карагусова попыталась заступиться за своих коллег - парламентариев, но сама стала объектом обсуждения. Своей фразой "Кто как содержится, тот так и работает" она высказала свое мнение относительно того, насколько целесообразно селить парламентариев-новичков в одну из гостиниц столицы.

Цитаты пользователи разобрали на мемы.

Через некоторое время она объяснила, что имела в виду.

"Казахи еще не такие, как все" - Бырганым Айтимова

Бывший депутат Сената и экс-министр образования Бырганым Айтимова, выступая на международной конференции перед выпускниками программы "Болашак", произнесла речь, в которой, на первый взгляд, не было ничего необычного. Но после публикации в ряде СМИ она получила широкий резонанс в социальных сетях. Фрагмент выступления даже попал в эфир популярной украинской программы "Квартал 95" с Владимиром Зеленским (на тот момент еще не президент).

"Мы наконец-то нашли равного собеседника для Виталия Кличко", - сказал Зеленский.

"Нет, бери выше, мы нашли его учителя", - отметил его соведущий.

"Вообще, казахи - мы амбициозные люди, вы уже поняли. Это я для иностранцев говорю, потому что мы сами знаем. Поэтому, конечно, мы считаем, что все граждане Казахстана должны, как ООН, ставить задачу, Millennium Development Goals называется, преодолеть и достичь этой цели, если в стране все умеют читать и писать. Но мы же не такая нация. Мы читать и писать уже с рождения можем. Поэтому мы, конечно, будем двигаться вперед именно в образовательной системе", - так заявила с трибуны Айтимова.

Позже сенатор заверила, что рада критике.

К слову, Бырганым Айтимовой принадлежит и другая фраза: "Вы любите критиковать депутатов, а кто их избирал?"

"Не морочьте мне голову" - Ергали Сыдыманов

Совсем недавно в свой первый рабочий день прославился Ергали Сыдыманов. Он встретился с жителями Талдыкоргана, которые сочли его поведение неуважительным. Речь чиновника сняли на видео и выложили в социальных сетях.

"Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь, из-за таких потом все начинается", - говорит на видео Ергали Сыдыманов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta)12 Авг 2020 в 12:55 PDT

Пользователи интернета тут же разобрали цитату на мемы.

Позже сам чиновник извинился за сказанные слова.

Ну и как не вспомнить ставшее крылатым выражение экс-министра труда и социальной защиты населения Серика Абденова. Его "потому что, потому что" вспоминают и до сих пор.



Среди казахстанских политиков очень много острословов, и этот список можно продолжать бесконечно. В этой статье мы постарались вспомнить самые яркие и интересные высказывания.

А какие еще выражения чиновников запомнились вам? Пишите в комментариях.