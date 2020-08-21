Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей, передает Informburo.kz . Текст выступления главы государства на совещании опубликовали на сайте Акорды.

Фото akorda.kz

"Громкие задержания, эффектные кадры имеют краткосрочный эффект. Когда такие дела потом ещё и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами", – отметил глава государства.

Он отметил, что люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.

"Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются. Начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. Сейчас выделяем огромные средства на образование, занятость и социальные объекты. Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах", – сказал глава государства.

Президент отметил, что сегодня настал момент для объединения усилий государства и граждан. Нужны новые формы общественного контроля и максимальная прозрачность управленческих решений. Для формирования в обществе "нулевой терпимости" к коррупции должна постоянно проводиться целенаправленная идеологическая работа.

В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные чиновники

Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

"Не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции. Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве. Это следует и из представленного доклада. Оценка должна формироваться исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг", – отметил президент.

Он добавил, что руководитель не должен скрывать нарушения своих сотрудников, поэтому, помимо наказания, важно поощрять его.

"Каждый аким и министр должны нести ответственность не только за затраченные средства, но и за его правильное планирование. Именно здесь может быть большой риск коррупции. Поэтому на каждого руководителя возлагается персональная ответственность. Поручаю Генеральной прокуратуре разработать такую систему оценки. Кроме того, следует прекратить некорректное вмешательство в деятельность государственных органов. Необходимо чётко разграничивать коррупционные и управленческие нарушения", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что "в орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники". Госаппарат не должен бояться принимать решения.

"Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии. Активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кампанейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов.

"Поручаю Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчётах информировать меня о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. Это касается и местных исполнительных органов", – заявил президент.

Покупка дипломов и раздача подарков должны остаться в прошлом

Люди, столкнувшиеся с фактами коррупции в своей повседневной жизни, перестают верить в существование справедливости, отметил президент.

"Насколько человек должен быть безжалостным, чтобы думать о собственной прибыли, когда идёт массовая борьба с пандемией на общенациональном уровне? К примеру, сотрудники акимата Жетысуского района Алматы регулярно получали взятки за пропуск граждан на блокпосте. Такие случаи наблюдались в нескольких регионах. Я предполагаю, что такие факты имелись повсеместно", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что когда граждане ежедневно сталкиваются с бытовой коррупцией, работа представителей власти не имеет никакой эффективности.

"Понятно, что тут не будет необходимости ни в каких международных рейтингах.

Покупка дипломов, раздача разных "благодарностей", подарков должны навсегда остаться в прошлом. Для этого необходимо добиться массового презрения обществом коррупции, противодействия ей. Агентству по противодействию коррупции совместно с Правительством необходимо разработать Дорожную карту по борьбе с бытовой коррупцией", – сказал глава государства.

Всем госорганам нужно взять на вооружение опыт "Сергека"

Президент отметил, что особое внимание нужно уделить вопросу дальнейшей интеграции баз данных.

"У нас до сих пор не изжита практика, когда в ответ на претензии одного ведомства приходится нести справку из другого госоргана. Такие анахронизмы и должна устранять цифровизация", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, интерактивная карта открытых бюджетов обеспечила общедоступность информации о расходовании более 7 трлн тенге бюджетных денег (за 2019, 2020 годы). "Сергек" показал, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений.

"Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских. Всем государственным органам, в первую очередь акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение. Подобные цифровые решения исключают человеческий фактор и устраняют условия, способствующие коррупции", – сказал президент.

Предприниматели должны чувствовать защиту от коррупционного давления

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на фоне экономических проблем поддержка предпринимательства приобретает особую актуальность.

За пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц, по делам о рейдерстве – 7.

"Из этих цифр видно, что правоохранительные механизмы защиты бизнеса пробуксовывают. Между тем в своём Послании в прошлом году я говорил о том, что воспрепятствование законному бизнесу является тягчайшим государственным преступлением. Вот об этом должны помнить все правоохранительные органы, в том числе Генеральная прокуратура. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой в месячный срок поручается внести на утверждение конкретные предложения по всем затронутым вопросам", – сказал глава государства.

Президент отметил и определённые позитивные тенденции.

"Введённый нами институт антикоррупционного сопровождения приносит первые плоды. По 510 бизнес-проектам только за первую половину текущего года выявлено 114 фактов незаконного вмешательства. Эту работу нужно продолжать", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Генеральная прокуратура должна незамедлительно пресекать факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования. Предприниматели, инвесторы должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления.

У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности

"Как бы ни старались госорганы, без поддержки общества успеха им не добиться. У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности. Сейчас в этом направлении проводится большая работа. Лига академической честности, волонтёрские клубы антикоррупционной направленности, киоски честности и кассы самообслуживания – информация о таких проектах должна широко освещаться", – сказал глава государства.

Он отметил, что одновременно должно идти усиление общественного контроля по всему фронту противодействия коррупции. Гражданское общество готово помогать государственным органам.

"Достаточно было создать платформу "Адал көмек" и более 11 тысяч граждан из социально уязвимых слоев бесплатно получили консультации известных адвокатов. Через диалог с гражданами можно выявить проблемные сферы, вызывающие коррупционные проявления и протест общества. Люди по-прежнему жалуются на коррупцию в вузах, колледжах и даже школах. Люди могут привыкнуть к коррупции и даже превратить в нормальное явление в обществе. Это – главная проблема", – сказал президент.

По его словам, предприниматели считают, что коррупция распространена в органах земельного комитета, противопожарной службы, налоговых и таможенных органах.

"У общественности есть обеспокоенность и по качеству дорог. Кроме того, комиссия по противодействию коррупции сообщила мне, что есть серьёзные проблемы в водохозяйственной сфере. Вот по этим вопросам должен работать механизм общественного контроля. Следует привлекать неправительственные организации", – сказал президент.

Он поручил Правительству в месячный срок детально рассмотреть предложения Агентства по противодействию коррупции.