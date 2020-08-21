Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей вынуждены отдавать в подпольные продлёнки

Работающие родители боятся оставлять школьников без присмотра одних дома, поэтому, по словам депутата, им приходится доверить детей сомнительным продлёнкам, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта sputniknews.kz

Депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова на пресс-конференции о готовности к новому учебному году в период пандемии заявила, что из-за дистанционного обучения в стране детей активно набирают частные образовательные организации, которые зачастую работают подпольно и без соблюдение санитарных норм.

"Так как нет школы, детей деть некуда, появляется новый вид услуг. Эти услуги уже оказывают, мы не знаем кто, мы не знаем, в каких условиях. Скорее всего, там нет тех санитарных норм, то есть в какой-то квартире, может, будут размещать 30 детей, и они будут заниматься, мы не знаем с кем, налоги не будут поступать в бюджет и так далее. Всё это платные услуги. Очень активно набирают детей в то время, когда школы говорят о том, что они не могут принять детей. Это будет совершенно другой бизнес. Да, будет подпольный бизнес", – сказала она.

Ирина Смирнова отметила, что перед родителями встал вопрос: либо нанимать гувернёра, либо уволиться и сидеть с ребёнком дома.

"Ну, как-то надо решать. Поэтому школы должны начать работать, как и в других государствах, как в Германии, в Исландии, которая находится в красной зоне. Дети там учатся", – сказала она.

Президент ОФ "Улагатты жануя" Марианна Гурина добавила, что родители сейчас готовы сделать всё возможное, чтобы отправить ребёнка в школу, чтобы он находился под присмотром, а не оставался дома один.