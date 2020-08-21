Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО

В Уральске суд присяжных не стал лишать свободы мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Подробности этого дела рассказали "Уральской неделе" в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО.

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Суд над подсудимым А. Марченко состоялся в четверг, 20 августа. Мужчина обвинялся по статье 120, части 4 ("Изнасилование малолетней"). Исходя из обвинения, мужчина, воспользовавшись тем, что 12-летняя девочка не понимает значения совершаемых им действий, совершил с ней половое сношение.

Рассмотрев дело, суд присяжных сделал вывод, что половое сношение с девочкой происходило с ее согласия и она в силу психического и физиологического развития понимала значение половых отношений.

Так как изнасилования не было, имело место лишь добровольное половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Дело переквалифицировали на статью 122, часть 1 УК РК и присвоили преступлению среднюю тяжесть.

Присяжные признали смягчающими обстоятельствами наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, а также отсутствие судимостей и положительную характеристику. Никаких отягчающих обстоятельств присяжными выявлено не было.

Также они посчитали, что никаких оснований для лишения свободы подсудимого нет, поэтому голосованием присяжных был вынесен приговор - 2,5 года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

После оглашения приговора прошел онлайн-брифинг, в ходе которого судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Шара Зайнуллина ответила на вопросы журналистов. Видео размещено на странице суда в Facebook.