Найти ещё 20 детей - реорганизацию школ в Сарыкольском районе отложили до декабря

Реорганизацию Лесной и Чеховской сельских школ отложили до декабря. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области. В ведомстве отметили, что за это время только в Чеховскую СШ в селе Урожайное нужно привлечь не менее 20 детей, чтобы классы соответствовали нормативам.

- Жители заверили нас, что смогут привлечь в село новых жителей, мы идём им на встречу и откладываем реорганизацию до декабря, - сообщили "НГ" в управлении.

"НГ" сегодня опубликовала репортаж из села Урожайное Сарыкольского района. Местные старшекласники неделю назад записали видеообращение к акимам района и области с просьбами дать им закончить школу в родном селе. Ранее власти планировали перевести учеников в школу в Тимирязево, а детей доставлять туда и обратно на специально выделенной для этих целей газели. Таким образом они хотели сократить нецелесообразные расходы. Если раньше на зарплату учителей за 4 месяца уходило 4,3 млн тенге, то организация транспортировки детей в село в 17 км обошлась бы бюджету в 2-3 раза дешевле.

В пресс-службе управления образования также сообщили, что если до конца ноября новые ученики не переселятся в Урожайное, то 1 декабря школу все же реорганизуют.