В Костанае день города пройдет в онлайн-формате

20 августа 2020, 16:09 |  Культура

Праздничные мероприятия пройдут 21 августа. Развлекать костанайцев в удаленном режиме будут артисты ДК «Мирас». Жители города смогут посмотреть концерт в Insragram в аккаунте @culture_miras, сообщила Региональная служба коммуникаций.

Утром в сети появится запись поздравления акима города, а также почетных жителей. Позже артисты исполнят любимые песни горожан. Кроме того, на телеканале Qostanai будет транслироваться праздничная программа с участием Жасулана Сыдыкова, Балуана Беркенова и других артистов. Время трансляции - 8.30 и 19.30.

- Готовить праздник в нынешних условиях очень сложно, - рассказал художественный руководитель ДК «Мирас» Даулет АКТАНОВ. - Мы зажаты в рамки: из-за ситуации с карантином потеряли часть финансирования, в большей степени все делаем своими силами. Идей было много, реализуем то, что сможем. Хочется порадовать костанайцев.

Также, по сообщению РСК, сегодня, 20 августа, организуют «Музыкальное такси». Певец Азамат Ибраев за рулем своего авто будет колесить по городу в качестве таксиста. Доехать до пункта назначения костанайцы смогут бесплатно, но  им нужно будет ответить на вопросы Азамата.

- Увидеть, как это будет происходить можно на личной странице певца, а завтра запись эфира появится в аккаунте ДК «Мирас», - написано в посте РСК.

Вот только как вызвать "Музыкальное такси", РСК не уточнили.