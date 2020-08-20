В Костанае день города пройдет в онлайн-формате
Праздничные мероприятия пройдут 21 августа. Развлекать костанайцев в удаленном режиме будут артисты ДК «Мирас». Жители города смогут посмотреть концерт в Insragram в аккаунте @culture_miras, сообщила Региональная служба коммуникаций.
Утром в сети появится запись поздравления акима города, а также почетных жителей. Позже артисты исполнят любимые песни горожан. Кроме того, на телеканале Qostanai будет транслироваться праздничная программа с участием Жасулана Сыдыкова, Балуана Беркенова и других артистов. Время трансляции - 8.30 и 19.30.
⠀
- Готовить праздник в нынешних условиях очень сложно, - рассказал художественный руководитель ДК «Мирас» Даулет АКТАНОВ. - Мы зажаты в рамки: из-за ситуации с карантином потеряли часть финансирования, в большей степени все делаем своими силами. Идей было много, реализуем то, что сможем. Хочется порадовать костанайцев.
⠀
Также, по сообщению РСК, сегодня, 20 августа, организуют «Музыкальное такси». Певец Азамат Ибраев за рулем своего авто будет колесить по городу в качестве таксиста. Доехать до пункта назначения костанайцы смогут бесплатно, но им нужно будет ответить на вопросы Азамата.
- Увидеть, как это будет происходить можно на личной странице певца, а завтра запись эфира появится в аккаунте ДК «Мирас», - написано в посте РСК.
Вот только как вызвать "Музыкальное такси", РСК не уточнили.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 0
Всего: 81
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020