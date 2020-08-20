Да. Народ имеет право защищать свои права, если их нарушает власть. 29.3% Да. Сменяемость главы государства - важное условие для развития страны. 14.9% Нет. В Казахстане выборы проходят честно, а «оранжевые революции» - происки врагов. 9.0% Нет. Гражданское общество в Казахстане еще не созрело для таких акций протеста. 46.8%