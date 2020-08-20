Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров

20 августа 2020, 08:36 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно, передает zakon.kz.

 - На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления, - написал Токаев в Twitter.