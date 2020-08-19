Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки

Санитарные врачи не смогли попасть на территорию отельного комплекса для проверки соблюдения санитарных требований, передает inAktau.kz. Об этом сообщила Асима Жарылгасова, главный санитарный врач города Актау в ходе брифинга на площадке в ЦОКе.

Фото: lada.kz

«У нас вчера была уже третья попытка попасть в «Риксос» для проверки, но мы не получили туда доступа. Сегодня после обеда представители отеля придут с объяснением, почему мы не были допущены. Мы госорган и такие действия являются препятствием нашей работе, что несет за собой ответственность», - рассказала Асима Жарылгасова.

Санитарный врач пояснила, что проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения. Мобильная группа по проверке намерена продолжить рейдовые мероприятия до окончания купального сезона.