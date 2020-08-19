У 14-ти коронавирус, у двоих - пневмония. Хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области

Из 14 случаев заражения коронавирусной инфекций 7 выявлено в областном центре, 5 в Рудном и 2 в Амангельдинском районе. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в областном информационном штабе.

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- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР-исследования показал положительный результат, - отметили в штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 18 августа в регионе выявлено 3 290 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 708 пациентов.



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 18 августа с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 2 человека.