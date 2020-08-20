Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят

С самого начала всего этого грустного процесса, который в нашей стране называется «борьба с коронавирусом», я пытаюсь понять логику наших государственных органов. Ведь не может же быть такого, чтобы у них не было какой-то единой логики? Ведь у нас в стране один Минздрав, один министр, один президент, в конце концов, и поэтому логика борьбы и запретов, с ней связанных, должна быть понятна и едина для всех.

Но этого нет. Следите за рукой.

По всей стране закрыты спортивные бассейны. Спортивные, в которых люди занимаются спортом, то есть становятся здоровее. Плавание, кстати, помогает восстанавливаться после легочных болезней. Но бассейны закрыты, потому что в них, видите ли, опасно.

Но при этом открыты все бассейны для отдыха. Весь Капчагай, к примеру. Бассейны переполнены, десятки людей на каждый. Спортивные бассейны закрыты, потому что там опасно, а бассейны для отдыха открыты, потому что там что? Логика? Нет, не слышал.

Идем дальше. В Актау бесплатные пляжи закрыты, потому что там опасно. А платные – открыты. И народу там столько, что яблоку негде упасть. И уже ходят разговоры о лоббировании интересов владельцев частных пляжей и зон отдыха. Но картина дикая – бесплатный пляж закрыт, а платный на расстоянии пары метров от него – набит битком.

Или взять Алаколь. Его тоже закрыли, на один день. Санитарный врач области его закрыл, жители возмутились, и его на следующий же день открыли. И весь Казахстан дружно выдохнул – а что, так можно было?

То есть мы имеем четыре разных региона, и в четырех регионах совершенно разная политика по бассейнам и пляжам. Совершенно разная, как бог на душу положит запрещают, и точно так же разрешают. Это какая-то, извините, феодальная раздробленность получается. Но при этом спортивные бассейны закрыты везде. Логика, где ты, ау?

Второй пример, наболевший. Алматинские горы. Уже несколько месяцев специалисты, врачи, спортсмены твердят в один голос – откройте горы. Прогулки в горах – лучшее средство профилактики легочных заболеваний. Уж точно лучшее, чем сидение в четырех стенах. Но горы остаются закрытыми, несмотря на любые аргументы.

А когда представители Минздрава, или главный санитарный врач Алматы начинают объяснять причины закрытия гор, то хочется схватиться за голову, потому что логики в объяснениях тоже нет. В горы нельзя, потому что… там мы будем распивать спиртные напитки. Вот сразу, как только ступим на территорию гор, начнем распивать. Все начнут – грудные дети, пенсионеры, бегуны и велосипедисты. Мы так привыкли, горы нам, видимо, только для этого нужны.

Здесь, как в анекдоте, надо или трусы надеть, или снять крестик. Потому что если вы боретесь с коронавирусом, то привычки отдельных наших граждан – далеко не всех – бросать в горах мусор и распивать алкоголь тут ни при чем. А если вы боретесь с мусором и алкоголем, не прикрывайтесь коронавирусом. И вообще, если вы под предлогом того, что какая-то часть людей распивает в горах алкоголь, запрещаете в горы доступ всем остальным – то это, вообще-то, нарушение закона. Ограничение свободы передвижения, статья 21 Конституции нашей страны. Такая логика вам в голову не приходит, господа?

Но и здесь вопросы не кончаются. Потому что в Алматы закрыты горы, но открыты ТРЦ. В ТРЦ собирается в сотни раз больше людей, чем в горах, и они находятся куда ближе друг к другу, чем в горах. Но ТРЦ открыты, а горы – нет.

И поэтому мне хотелось бы обратиться к Минздраву и к главному санитарному врачу города Алматы с одной простой просьбой.

Уважаемые господа, то, что вы называете борьбой с коронавирусом, представляет собой набор хаотичных действий. У них нет единой логики, они продиктованы сиюминутными обстоятельствами, и они никак не связаны между собой. Ваши запреты противоречат международным рекомендациям и мнениям специалистов. Запреты произвольно меняются от одной области к другой, и от одного вида деятельности к другому. И самое главное – они не помогают, а только вредят.

Прекратите бессмысленные запреты. Дайте людям восстановить здоровье и хоть немного подкрепить иммунитет. Иначе то, что было летом, покажется вам детским садом тогда, когда придет зимний сезон заболеваний.

Публикуется с согласия автора

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