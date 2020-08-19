Будут ли продлевать выплату 42500 тенге

Вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал, продолжат ли казахстанцам выплачивать 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Есть сферы, которые не работают с середины марта. Скажите, 42 500 тенге будут выплачены тем же сотрудникам кинотеатров, баров, караоке, бассейнов?" - спросила вице-министра журналист на онлайн-брифинге СЦК.

"На сегодняшний день на период ЧП оно было выплачено, в карантинный период тоже, в июле и за две недели августа. На сегодняшний день, насколько мне известно, по остальным сейчас идет смягчение режима карантина. Какая-то часть предпринимателей уже в облегченном варианте начнет работать", - ответил Серик Шапкенов.

"Поэтому на сегодняшний день, насколько мне известно, НПП совместно с МНЭ будет рассматривать поддержку тех предприятий, по которым сейчас возникает трудная ситуация. Поэтому на сегодня такого, что (выплату. - Прим.) 42 500 продолжить, такого нет", - добавил он.

"Карантин смягчают, но есть предприятия, которые не работают, потому что на них смягчение карантина не распространяется. То есть вы хотите сказать, что государство запрещает им работать и 42 500 тенге им не видать, правильно?" - переспросила журналист.

"По тем, где сейчас карантин снимается, но в зависимости, даже если у них облегченный вариант работы, они будут работать. Но тем, кто приостанавливается, на сегодня нацпалата предпринимателей рассматривает меры поддержки совместно с Министерством национальной экономики, меры господдержки", - сказал вице-министр труда.

Вице-министра также спросили, сможет ли он прожить на 42 500 тенге в месяц.

"Вы сами попробовали бы прожить на 42 500 тенге в месяц. (...) Эта сумма заниженная. Люди физически не могут на это прожить. Содержать жену, содержать несколько детей. Вам не кажется, что это слишком низкая цифра и ее нужно повышать?" - прозвучал вопрос от журналиста на онлайн-брифинге СЦК.

По его словам, Министерство труда выявляет и работает с предприятиями, которые выплачивают сотрудникам минимальную заработную плату - 42 500 тенге.

"По 42 500 тенге. Работодатели многие, если работник имеет какую-то квалификацию... Сейчас рынок труда такой, что, наоборот, у нас не хватает рабочих ресурсов. На сегодняшний день несколько компаний строительных, предприятия разные просят, чтобы открыли границы для завоза дешевой рабочей силы. Но сейчас карантин и пандемия. Министерство труда в два раза уменьшило квотирование иностранной рабочей силы в целях защиты наших рынков. По оплате труда, да, если увеличивается зарплата, мы стимулируем такие предприятия", - сказал Шапкенов.

"Вы не ответили. Вы сами смогли бы прожить на 42 500? Вам, наверное, платят гораздо больше?" - переспросил журналист.

"Я могу ответить, да, например, 42 500... Вы хотите сказать, что я на 42 500 прожил бы? Но я думаю, что в каждой ситуации заработная плата устанавливается работодателем. Если это специалист высокотребовательный (востребованный. - Прим.), почему ему работодатель платит 42 500 тенге?" - ответил вице-министр.