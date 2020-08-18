Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской больницы приобрел меценат из Евразийского банка

Два концентратора, одноразовые защитные костюмы и другие средства защиты сегодня, 18 августа, передали в больницу сотрудники Евразийского банка. По их словам, такую же помощь планируют оказать больницам Аркалыка, Приозёрска, Балхаша, Кордая и других городов. Всего закупили больше 100 концентраторов, в Костанай пришла только первая партия.

- Концентраторы и СИЗы купил на личные средства член Совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов. Каждый из концентраторов стоит более полумиллиона тенге, - рассказала директор костанайского филиала банка Кырмызы ЖАНБЫРШИНА. - Концентраторы объёмом 10 литров, к каждому можно одновременно подключить двоих пациентов. Когда зашла речь о том, кому помочь в Костанае, мы сразу подумали о горбольнице, которая сдержала основной удар пандемии. Это не так много, но мы хотели хоть как-то вас поддержать. Коронавирусом переболела вся моя семья, благодаря медикам мы живы. Так мы помогаем им бороться за жизни.

Главврач городской больницы Данияр ДЖАНДАЕВ отметил, что всего у них на балансе 79 кислородных концентраторов. Он считает, что этого достаточно для больницы.

- Я думаю, что потребности в кислородных концентраторах больше нет, мы обеспечены всем необходимым, - сообщил Джандаев. - Это оборудование хорошо нам помогает, мы благодарны всем спонсорам и благотворителям. У нас обстановка стабилизируется. Из 250 развёрнутых коек провизорного стационара осталось всего 160. Мы их сократили. При этом у нас в госпитале всего 90 пациентов.

По его словам, сейчас больница готовится возобновить работу в доковидном режиме. Произойдет это в ближайшие дни.