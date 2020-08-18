Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки выявили в надземном переходе в Костанае

Ситуация с неработающим так, как нужно, надземным переходом по пр. Назарбаева превращается в скандальный сериал. Практически каждую неделю выявляются новые неполадки в работе перехода и предлагаются версии по их устранению.

Очередные проблемы были озвучены 17 августа, когда надземный переход вновь комиссионно обследовали представители отдела ЖКХ акимата Костаная, а также сотрудники технического и авторского надзора.

- Когда мы осуществляли приемку надземного перехода, лифты работали с перебоями, но нам сказали: нужно принять, - сообщил «НГ» инженер по авторскому надзору ТОО «Стронхолдинг» Какимжан ТУРЛЫБЕКОВ. - А генподрядчики дадут гарантийное письмо, что к такому-то числу устранять все недоделки. Объект приняли и выяснилось, что у лифтов технический брак, допущенный российским заводом-изготовителем. Сейчас все ждут приезда российских специалистов, которые должны этот брак устранить.

На прошлой неделе представители подрядной организации ТОО «Мега», строившей переход по пр. Назарбаева, заявляли, что для бесперебойной работы лифтов нужны стабилизаторы напряжения. Прошедшие дожди выявили еще одну проблему - жители города жалуются на то, что переход затопило водой. Сейчас в нем стоят лужи, везде грязь, а зимой переход наверняка будет задувать снегом, кафельный пол превратится в каток.

- Воду заливает через вот эти жалюзи, которые идут через весь переход, - указал на отверстия Какимжан Турлыбеков. - По нашему первоначальному проекту их не было, потому что мы тоже считали, что через них переход будет заливать водой и задувать снегом. Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха. Мы не можем командовать экспертизой, поэтому добавили в проект жалюзи.

Идея оказалась не вполне удачной, что уже признали в отделе ЖКХ.

- Мы нашли решение - в нижней части жалюзи нарастим стенку, - объяснил «НГ» на месте руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН. - Стенку поднимем примерно до середины, чтобы сверху было открытое пространство и проходил воздух, а снизу не поступала вода. Все это подрядчик будет переделывать за свой счет, конструкторы примут решение. Бюджет ни копейки больше не заплатит.

Зато бюджету придется раскошелиться на обслуживание лифтов. Годовую сумму обслуживания в отделе ЖКХ еще не посчитали, но организацию, которая будет следить за лифтами в надземном переходе, уже нашли - костанайское ТОО «Арон-2019».

И еще один существенный недостаток - высота порогов перед лифтами выше нормы.

- То есть, на инвалидной коляске через такой порог не проедешь, - сообщала при обследовании перехода неделю назад руководитель проектного офиса «Костанай адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА.

Проектный офис занимается оценкой доступной среды для социально незащищенных людей. Альжанова пообещала, что будет держать этот вопрос под контролем.

Итого: три существенных недостатка, мешающих нормальной работе надземного перехода стоимостью 168 млн тенге. Когда все неполадки будет устранены, большой вопрос.

Зато на вопрос о «зебре» через пр. Назарбаева, которую недавно убрали в этом месте, корреспонденту «НГ» дали однозначный ответ:

- Знак пешеходного перехода мы убрали, пользоваться переходом нельзя! - сообщил Наурзбай Мусин. - Пока люди им пользуются, но скоро его полностью не будет. Для пересечения пр. Назарбаева пешеходами мы и строили надземный переход.

Однако 17 августа пешеходы активно использовали «зебру». Краска, которой ее закрасили, после дождей смылась, и вновь проявились пешеходные полосы. Жители говорят, что им проще переходить здесь, чем идти «за тридевять земель» в противоположную от остановки сторону, чтобы воспользоваться надземкой, в которой куча недоделок.

На втором надземном переходе - по ул. Гашека стоимостью 40 млн тенге - лифты не работают уже несколько лет. Но, похоже, этой проблемой пока никто даже не озадачился.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ