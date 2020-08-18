Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что президентские выборы в стране могут пройти после принятия на референдуме новой конституции, передает Tengrinews.kz.

"Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы - и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко, речь которого транслировал телеканал "Беларусь 24".

С 9 августа по всей Беларуси не стихают массовые акции протеста, связанные с итогами президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей, тогда как его ближайшая соперница Светлана Тихановская - только чуть более 10 процентов.

Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. Люди требуют пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.