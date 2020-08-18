Минздрав ответил на вопрос об открытии кинотеатров

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов объяснил, почему в Казахстане открывают торговые центры, бутики и аттракционы, но запрещают работу кинотеатров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Директор сети киноцентров "Арман" Бауржан Шукенов выразил возмущение закрытием на протяжении более пяти месяцев кинотеатров. Он заявил, что кинотеатры в большей степени, чем супермаркеты, торговые дома и ТРЦ, могут обеспечить безопасность и социальную дистанцию посетителей.

Отвечая на претензию на брифинге СЦК, Коджахметов указал, что это субъективное мнение и оно расходится с мнением санитарных врачей.

"Санврачи считают, что кинотеатры, бассейны, спа-центры и другие подобные общественные места представляют собой очень высокий риск массового заражения. Кинотеатры пока еще не разрешают открывать. Мы тоже последний раз в кино ходили в начале марта и соскучились, но надо будет подождать. Важнее быть здоровым. Кинотеатры пока относятся к общественному месту, где передача инфекции имеет очень высокий риск", - сказал Коджахметов.

Журналисты попросили его назвать конкретные сроки, когда стоит ожидать открытия кинотеатров, указать допустимый прирост заболеваемости или количество свободных коек в больницах страны.

"И министр, и главный санитарный врач, и премьер-министр озабочены этой проблемой и делают все, чтобы найти решение и дать возможность бизнесу заработать, попытаться компенсировать те расходы, которые они понесли за эти месяцы. Но есть четкие правила, их придумал не Казахстан.

Всемирная пандемия является серьезной угрозой. Все зависит не только от показателей, о которых мы сегодня говорим. 24 процента коек в провизорных и инфекционных больницах занято, число R у нас 0,72. Но радоваться рано. Еще не пройдена точка, после которой можно было бы с уверенностью открывать кинотеатры, спа-центры и другие места массового обслуживания клиентов. Поэтому давайте подождем, наберемся терпения. Надеюсь, осталось не много времени", - сказал Коджахметов.