12 в Костанае, 7 - в Сарыкольском районе - хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе

Всего в Костанайской области за прошедшие сутки, 16 августа, выявлены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 из них в областном центре и 7 - в Сарыкольском районе.

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- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в областном информационном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 16 августа в регионе выявлено 3 260 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 697 пациентов выздоровели.



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за прошедшие сутки с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 2 человека.



