Дожди не прекратятся в ближайшие дни на большей части территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня, 18-19 августа, на территории Костанайской области будут идти дожди с грозами. Местами возможны туман, шквал и град.

Фото Ксении РЕБИК



- По ночам во вторник и среду термометры покажут 7-12, на юге области 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В дневное время ожидаем +15...+20, на юге +23°С.

В ближайшие два дня, 18-19 августа, прогнозируется западный ветер скоростью 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.