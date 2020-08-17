Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси

Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, передает zakon.kz.

- Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, — заявила Тихановская на видео, которое появилось на YouTube-канале "Страна для жизни".

Она также обратилась к силовикам:

- Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, вы сами это прекрасно знаете и понимаете, - сказала Тихановская.

Напомним, вчера, 16 августа, Александр Лукашенко выступил перед собравшимися на митинге в Минске. Акция в поддержку действующего президента прошла на фоне протестов оппозиции. На акции собралось несколько тысяч человек. Выступив перед собравшимися с речью, Лукашенко заявил, что встает перед ними на колени.

- Беларусь погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, - сказал переизбранный глава государства. - Я позвал вас сюда не для того, что вы меня защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей, - добавил он.

По его словам, он хорошо помнит 90-е годы, когда он пообещал все собравшимся на минских площадях, что больше не допустит таких митингов.

- Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь, — заявил президент Беларуси.

Он заявил, что белорусы погибнут, как нация, если пойдет на поводу у тех стран, которые требуют провести новые выборы. По его словам, на границах страны уже "лязгают гусеницами" войска НАТО.