Ударил и утопил в кастрюле: 20 лет тюрьмы за убийство ребенка назначили жителю Костанайской области

Приговор в отношении жителя села Октябрьское Карасусского района, 65-летнего Николая АНДРЕЕВА огласили в суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 17 августа.

Андреев обвинялся в том, что 17 марта этого года утопил 5-летнего Максима Рассахацкого, внука своей сожительницы, в 40-литровой кастрюле.

Преступление произошло в доме Андреева, где он проживал со своей гражданской женой Татьяной Рассахацкой. К последней пришла сноха Зоя Полищук с двумя внуками. Пока взрослые пили водку, дети играли рядом. В какой-то моменте Полищук пошла в другую комнату отдохнуть, а Татьяна Рассахацкая пошла в магазин за новой партией спиртного.

Игравшие дети сильно раздражали Андреева. Настолько, что он даже схватил за горло внучку и начал душить. Та заплакала, вырвалась и убежала. Максим во время игры нечаянно пролил водку, тогда Андреев набросился на него. Сначала ударил, потом вытащил из дома и начал топить в 40-литровой кастрюле с водой. Когда сожительница вернулась из магазина, ребенок уже был мертв.

В пятницу, 14 августа, состоялись прения по этому делу. Но сначала прокурор зачитал новое обвинительное заключение в отношении подсудимого. Как отметил гообвинитель, отягчающим обстоятельством является тот факт, что Андреев убил ребенка в состоянии алкогольного опьянения, причем преступление было совершено в период, когда в стране действовал режим ЧП.

- Подсудимый часто проявлял агрессию, на фоне алкоголизма у него были психические расстройства, - заявил в прениях прокурор. - С учетом отягчающих обстоятельств санкция статьи предусматривает до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Пожизненно лишить свободы Андреева нельзя в силу возраста, поэтому прошу приговорить его к 20 годам лишения свободы.

- Вину признаю, но хочу добавить, что преступление я совершил случайно, - сказал Николай Андреев. - У меня случился сердечный приступ, поэтому я не понимал, что делаю.

По официальной версии, Андреев приревновал свою сожительницу к внукам - якобы она уделяла им больше внимания, чем ему. Это и стало причиной его агрессии и убийства 5-летнего Максима Рассахацкого.

Сегодня, во время вынесения приговора, судья согласился с мнением гособвинителя и назначил Андрееву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим), а также принудительного лечения от психических последствий, вызванных длительным употребление алкоголя. Суд обязал Андреева выплатить в пользу потерпевшей Полищук компенсацию в размере 3 млн тенге в качестве морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Кадры из видеозаписи