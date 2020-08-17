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19 августа в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
17 августа 2020, 09:08 | Общество
В Казахстане в среду, 19 августа, временно отключат все телеканалы и радио, передает Informburo.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".
Радио и телеканалы не будут работать с 3.00 до 17.00.
"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории страны", – говорится в информации компании.
"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства. Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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