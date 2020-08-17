В Казахстане в среду, 19 августа, временно отключат все телеканалы и радио, передает Informburo.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Радио и телеканалы не будут работать с 3.00 до 17.00.

"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории страны", – говорится в информации компании.