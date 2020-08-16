Скончался Айсултан Назарбаев
zakon.kz
Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, сообщает zakon.kz.
Айсултан Назарбаев. Фото с личной страницы в Facebook
Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны.
Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет.
Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы.
Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.
Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".
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