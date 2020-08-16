Скульптуру Виктора Цоя в Алматы облачили в белорусский флаг

Скульптуру Виктора Цоя в образе Моро, установленную на улице Тулебаева в Алматы, облачили в неофициальный флаг Беларуси, передает Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz

Фотография, на которой в таком виде запечатлен отлитый в бронзу герой фильма "Игла", появилась в belteanews и других Telegram-каналах. Как видно, к монументу также возложены цветы.

Фото: @belteanews

15 августа поклонники творчества Виктора Цоя вспоминают своего кумира, погибшего в этот день 30 лет назад в автокатастрофе под Ригой.

Песня группы "Кино" "Перемен" стала знаковым символом протестов в Беларуси после того, как двое звукооператоров включили ее на провластном концерте в Минске. За это их посадили на 10 суток.

Бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов. В 1991-1995 годах был государственным флагом страны. В настоящее время используется протестующими в Беларуси.