Обнаружены еще лоты на покупку 12 китайских внедорожников властями Костанайской области

Обнаружены еще два лота на покупку 12 китайских внедорожников властями Костанайской области, передает корреспондент КазТАГ.

«Заказчик – коммунальное государственное учреждение «Хозяйственное управление государственных учреждений Костанайской области» государственного учреждения «Аппарат акима Костанайской области»; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – приобретение автомобиля Jac S5; цена за единицу – Т7,49 млн; количество – семь штук; плановая сумма – Т52,43 млн», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок 13 августа.

Согласно технической спецификации, это должны быть новые внедорожники с пятидверным типом кузова класса кроссовер 2020 года выпуска, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом не менее 2 л.

Также 13 августа был размещен другой лот на покупку пяти внедорожников Jac S5, но уже по Т6,49 млн – общая сумма в данном случае составляет Т32,45 млн, а отличие заключается лишь в механической коробке передач.

Ранее КазТАГ сообщал, что власти Костанайской области намерены купить 12 китайских кроссоверов Jac S3 за Т73,8 млн по Т6,15 млн каждый, тогда как максимальная стоимость модели из техспецификации у официальных дилеров стоит на Т260 тыс. дешевле. Таким образом, общая заявленная сумма по конкурсу более чем на Т3,1 млн превышает ту, за которую указанные автомобили можно приобрести у официальных поставщиков.

Агентство отмечало, что закон «О государственных закупках» запрещает указывать при организации госзакупок товарные знаки за исключением доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара.

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