В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки

В Беларуси протестующие выходят на акции со своими пакетами, убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки. А еще играют в шахматы, поют, идут с плакатами "Мы есть любовь", дарят цветы омоновцам, переодеваются в супергероев и раздают еду и шоколадные батончики. На культурное поведение протестующих белорусов обратило внимание издание Meduza, сообщает Tengrinews.kz.

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При этом ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал демонстрантов "овцами", которыми управляют "кукловоды" из других стран, а также сообщил, что в основном в протестах участвуют "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".