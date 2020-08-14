«Я просто выполнял свой гражданский долг» - проводника поезда наградили за спасение человека из огня в Костанае

Почетную грамоту и именные часы МВД РК сотруднику ТОО «Турксиб-Астана» Асылхану БАЙБУСЫНОВУ вручили в ДЧС Костанайской области сегодня, 14 августа. Его наградили за спасение человека, который находился в эпицентре пожара.

Балкон в квартире на 5-м этаже дома № 30 по пр. Кобланды батыра в Костанае загорелся 11 мая, около 16.00. Хозяин квартиры курил на балконе, где лежало много старых вещей. После перекура мужчина вернулся в квартиру и заснул. Проживающий по соседству проводник поезда вынес его на руках из горящей квартиры. И сам, чем смог, начал тушить пожар.

- Мы рады, что наше гражданское общество не остается в стороне, а принимает активное участие в таких мероприятиях по спасению людей, - сказал на церемонии награждения заместитель начальника ДЧС, подполковник гражданской защиты Азамат ОРИМБАЕВ. - Основная задача для любого гражданина - помогать ближним, выполнять свой гражданский долг. Асылхан Байбасунов проявил себя как настоящий патриот, как герой, который не боится риска.

На церемонии присутствовали только журналисты и сотрудники ДЧС. Все - в масках. Когда рассаживались в актовом зале, соблюдали социальную дистанцию.

- 11 мая я вышел из своей квартиры на балкон и обратил внимание на параллельный балкон, где произошло возгорание, - рассказал "НГ" Асылхан. - Выбежал на улицу, поднялся на пятый этаж, начал стучать в дверь, но никто не открывал. После некоторых усилий дверь получилось открыть. Войдя в квартиру, обратил внимание на человека, не подающего признаки жизни. Вял его на руки, вынес на свежий воздух, он оказался жив, поэтому я оказал первую медицинскую помощь. Позже я обратился к соседям и мы вызвали пожарных. В момент спасения не было страшно, я понимал, что надо спасти человека, просто выполнял свой гражданский долг. Я думал только, чтобы у пострадавшего все было хорошо, чтобы он выжил. Потом подъехала скорая, врачи также оказали ему помощь. Уже вместе с пожарными мы потушили огонь.



Фото Андрея СКИБЫ