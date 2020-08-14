Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных выходят на свободу

Власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, сообщает КазТАГ со ссылкой на независимые белорусские СМИ.

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«За тех людей, кому досталось, за, как сейчас говорят, насилие, я, как начальник, хочу взять эту ответственность за себя и извиниться по-человечески перед этими людьми», - заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

Милиция начала выпускать тысячи задержанных в ходе мирных протестов последних дней – большинство из них пожаловались на жестокие избиения в учреждениях силовых структур, некоторые женщины сообщили об угрозах изнасилования со стороны представителей правоохранительных органов, люди демонстрируют фотографии своих ссадин, ран от резиновых пуль и ушибов. Многих выпущенных на свободу сразу госпитализируют, множеству задержанных требуется психологическая помощь – люди пребывают в шоковом состоянии.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко по данным экзит-полов набрал более 80% голосов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

В Минске и других городах Беларуси проходят массовые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.