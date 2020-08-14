Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных выходят на свободу

14 августа 2020, 10:51 |  Общество

Власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, сообщает КазТАГ со ссылкой на независимые белорусские СМИ.

 

РИА Новости©

«За тех людей, кому досталось, за, как сейчас говорят, насилие, я, как начальник, хочу взять эту ответственность за себя и извиниться по-человечески перед этими людьми», - заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

Милиция начала выпускать тысячи задержанных в ходе мирных протестов последних дней – большинство из них пожаловались на жестокие избиения в учреждениях силовых структур, некоторые женщины сообщили об угрозах изнасилования со стороны представителей правоохранительных органов, люди демонстрируют фотографии своих ссадин, ран от резиновых пуль и ушибов. Многих выпущенных на свободу сразу госпитализируют, множеству задержанных требуется психологическая помощь – люди пребывают в шоковом состоянии.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко по данным экзит-полов набрал более 80% голосов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

В Минске и других городах Беларуси проходят массовые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.