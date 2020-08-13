Как ослабят карантин с 17 августа

Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Сообщается, что в период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4 процентов до 0,5 процента. Количество выздоровевших достигло 76 процентов. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26 процентов.

Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения и других ведомств, утвердила план поэтапного снятия карантинных мер и приняла ряд решений:

С 17 августа возобновят работу во всех регионах:

- ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость - не более 30 процентов, 4 м² на 1 посетителя);

- салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м² на 1 посетителя, по предварительной записи);

- фитнес-центры без бассейнов (50-процентная заполняемость, 5 м² на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50-процентная заполняемость, 4 м² на 1 посетителя);

- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 человек, по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек);

- аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80 процентов сотрудников.

С 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

С 17 августа также возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Сохраняется запрет на:

- проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому;

- работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых: деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

- на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

- работу религиозных объектов;

- передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры.