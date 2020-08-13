Как ослабят карантин с 17 августа
Tengrinews.kz
Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Сообщается, что в период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4 процентов до 0,5 процента. Количество выздоровевших достигло 76 процентов. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26 процентов.
Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения и других ведомств, утвердила план поэтапного снятия карантинных мер и приняла ряд решений:
С 17 августа возобновят работу во всех регионах:
- ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость - не более 30 процентов, 4 м² на 1 посетителя);
- салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м² на 1 посетителя, по предварительной записи);
- фитнес-центры без бассейнов (50-процентная заполняемость, 5 м² на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50-процентная заполняемость, 4 м² на 1 посетителя);
- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 человек, по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек);
- аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).
Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80 процентов сотрудников.
С 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).
С 17 августа также возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.
Сохраняется запрет на:
- проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому;
- работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых: деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
- на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;
- работу религиозных объектов;
- передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.
В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры.
"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - цитирует пресс-служба главу правительства Аскара Мамина.
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