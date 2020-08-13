Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 101 372 (+ 517 за сутки, в т. ч. 278 без симптомов).
Выздоровели: 76 756 (+2079). Умерли: 1 269 (+211 с 03.08 по 09.08)
Случаи пневмонии: 15 732 (+972 за 12.08)
Летальных исходов от пневмонии: 188 (+7 за 12.08)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 168 (+27 за сутки, в т. ч. 9 без симптомов). Выздоровели: 2 640 (+30). Умерли: 11 (+0)
Случаи пневмонии: 85 (+20 за 12.08)
Без холодной воды на один день останутся 18 жилых домов и частный сектор в Костанае
13 августа 2020, 17:21 | ЖКХ
На сетях водопровода по ул. Пушкина в границах улиц Дзержинского и Бородина будет вестись реконструкция. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/
В связи с этим подача питьевой воды будет прекращена 14 августа с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Пушкина 175, 185, 183;
- ул . Бородина 107;
- ул. Майлина 12, 13, 16;
- ул. Дзержинского 56, 41, 43;
- ул. Железнодорожная 94, 96, 98, 100, 102;
- ул. Урицкого 58/1, 181, 183;
Частный сектор
- по ул.Пушкина в границах ул.Бородина – ул.Дзержинского
Соц объекты:
- Средняя школа № 8 - ул. Урицкого 58
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
Последние новости
13.08.20 14:12 Дело о "юбилейных" домах - В Костанае работает котельная, не введенная до конца в эксплуатацию
13.08.20 13:13 Будут еще пульсоксиметры! - В рамках акции "Антиковид" нужные врачам аппараты должны привезти в сентябре
13.08.20 12:24 Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде штраф в размере 361 140 тенге
13.08.20 11:26 Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
12.08.20 19:13 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 74
Пользователей: 0
Всего: 74
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 74
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020