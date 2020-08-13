Без холодной воды на один день останутся 18 жилых домов и частный сектор в Костанае

На сетях водопровода по ул. Пушкина в границах улиц Дзержинского и Бородина будет вестись реконструкция. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

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В связи с этим подача питьевой воды будет прекращена 14 августа с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Пушкина 175, 185, 183;

ул . Бородина 107;

ул. Майлина 12, 13, 16;

ул. Дзержинского 56, 41, 43;

ул. Железнодорожная 94, 96, 98, 100, 102;

ул. Урицкого 58/1, 181, 183;

Частный сектор

по ул.Пушкина в границах ул.Бородина – ул.Дзержинского

Соц объекты:

Средняя школа № 8 - ул. Урицкого 58

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.