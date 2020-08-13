Оценить уровень коррупции попросили костанайцев. Каковы итоги?

Антикоррупционная служба Костанайской области вместе с проектным офисом «Костанай - адалдык аланы» провели анонимный онлайн-опрос, чтобы определить уровень восприятия коррупции в области.

Его итоги подвёл на брифинге сегодня, 13 августа, руководитель управления департамента Агентства по противодействию коррупции Костанайской области Рустем БОЛАТ.

Опросили 1 511 человек. Из них 86% сообщили, что никогда не сталкивались с фактами коррупции.

- Результаты опроса указывают нам на те участки, в которых нам необходимо усилить работу, в том числе - по дальнейшей цифровизации госуслуг и созданию комфортных условий для услугополучателей, - отметил Болат. - Сферами, содержащими наибольшие риски, по мнению граждан, являются: правоохранительные органы (55,5%), акиматы городов и районов (39,1%), медицина (33,7%), образование (30,3%), строительство и архитектура (26,7%). Также согласно итогам опроса, о системе поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупции, знают 57% респондентов, а 12,5% слышали о ней, но не вдавались в подробности в силу отсутствия необходимости.

Аналитика станет основой для дальнейших практических мер по формированию принципов честности и добропорядочности у граждан Костанайской области.

- Можете ли вы уточнить, какие именно изменения ждут антикоррупционную службу по итогам опроса? – спросил корреспондент «НГ».

- Мы будем опираться на те ответы, где граждане указали недоверие к деятельности антикоррупционной службы, - ответил Болат. - Есть те, кто не готов сообщать о фактах коррупции или не знают, как это сделать. Мы усилим информационную работу, будем больше распространять листовок, больше информировать людей в социальных сетях. Ведь если граждане не оповещаны о нашем колл-центре 1424 или не знают о мерах поощрения, то и сообщить о фактах коррупции они не смогут.

Руководитель областной мониторинговой группы Динара УТЕБАЕВА добавила, что начинается новый этап реализации антикоррупционной стратегии государства.

- Мы займёмся консультацией госорганов по реализации стратегии и будем вырабатывать рекомендации по повышению эффективности стратегии, - рассказала Утебаева. – Мы отходим от рейдовых мероприятий, закупок через тайного покупателя, которыми мы занимались с 2016 года. Наш проектный офис будет проводить анализ стратегии - изучать отчёты госорганов. Для этой работы нам нужны аналитики, которые знакомы с работой госорганов, мы их ищем.