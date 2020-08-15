Николай ВОРОНИН: Нескладная родная страна

Плохо, что чудит у нас не только статистика, но и правительство с парламентом

По данным статкомитета РК, с начала 2020 года по июль цены повысились: на фрукты на 21,3%, крупы - на 20%, баранину - на 11,6%, сахар-песок - на 11,5%, муку - на 11%, овощи - на 10,8%, макаронные изделия - на 10,1%. Особенно напрягает повышение цен на муку, макароны, овощи. И это на щедрой хлебодарной земле.

Продовольственные товары, согласно отчету Нацбанка РК, вносят наибольший вклад в инфляцию по стране. Однако у нас с ростом цен инфляция падает.

С помощью нашей статистики можно доказать что угодно. Например, в связи с пандемией государство выплачивает 42 500 тенге лицам, потерявшим доход. Таких набралось уже более двух миллионов. Надо не иметь глаз и разума, чтобы не осознать действительное положение дел и объявить, что в это время растет средняя зарплата. Это у кого она повысилась?

И, видимо, основываясь на данных такой статистики, наши чиновники толкуют нам, какими быстрыми темпами растет качество жизни народа. Да, справедливость требует признать, что номинально средние зарплаты и пенсии растут. Но только номинально. В реальности совсем другая картина. Жизнь непомерно дорожает. Рост цен и тарифов опережает рост зарплат. А инфляция и периодические девальвации сводят эти повышения на нет. Тенге катится в пропасть, доллар лезет в поднебесье.

Плохо, что чудит у нас не только статистика, но и правительство с парламентом. Я имею в виду качество принимаемых законов. Например, поменяли время соблюдения тишины. Я за такой закон. Но вот как быть строителям или дорожникам, у которых рабочий день начинается с восьми часов утра, а закон требует тишины до девяти утра? А ведь их технику не назовешь бесшумной.

Но это еще не беда. Беда в другом. Кардинал Ришелье говорил: «Лучшие законы бесполезны, если они нарушаются». Так вот, в центре Костаная все ночи напролет ревут мотоциклы, у которых, скорее всего, убраны перегородки из глушителя. Периодически проносятся автомашины, из открытых окон которых гремит что-то отдаленно похожее на музыку. И этот грохот, видимо, долетает до ушей дежурной смены городского отдела полиции, однако никаких мер не принимается.

Или закон, по которому продавцы обязаны требовать удостоверение личности у всех, кто приобрел бутылку вина или пачку сигарет. Распространяется это даже на пенсионеров. Да это больше похоже на дурную шутку, чем на серьезный шаг.

Российская писательница прошлого века Айн Рэнд говорила: «Когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их - от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено».Е ще жестче сказал Цицерон: «Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы».

Однако будем надеяться на лучшее, потому что без радости жить можно, а без надежды нет.