Дело о "юбилейных" домах - В Костанае работает котельная, не введенная до конца в эксплуатацию

Этот факт выяснился в ходе уголовного процесса над юристом ТОО «АлатауГорСтрой» Александром Гаврильчиком, который уже два месяца идет в суде № 2 Костаная.

Тамара Данильчук: «БМК-93 была запущена по временному акту ввода» /Кадр из видео

Речь идет об объекте в микрорайоне Юбилейный, который возводило названное ТОО. Обвинение настаивает, что товарищество не только не имело права строить блочно-модульные котельные и должно было только привязать фундаменты БМК к местности, но еще и заменило оборудование на более дешевое. Цены же в сметах были завышены, акты выполненных работ подавались с поддельными подписями. Цена вопроса - 1,8 млрд тенге.

Все это вскрылось в ходе проверки антикоррупционной службой всех объектов, которое строило ТОО «АлатауГорСтрой». Разбирательства тянутся. Однако микрорайон строится и должен отапливаться.

- БМК-93 была запущена по временному акту ввода в 2018 году, - пояснила в суде свидетель, временно исполняющая обязанности руководителя отдела строительства акимата Костаная Тамара ДАНИЛЬЧУК. - Я не говорю, что это хорошо. Это была вынужденная мера, предпринятая заказчиком для того, чтобы не переморозить государственный и частный жилой фонд... Котельная и сейчас находится на балансе отдела строительства, обслуживают ее работники КТЭК - как специалисты, которых нет в штате у заказчика.

Судья поинтересовался судьбой второй котельной - БМК-92. Выяснилось, что ее не запускали вообще. Оборудование смонтировано, но подрядчик, по выражению Данильчук, «не довел объект до ума». Требуется усиление конструкций, нужно доделать пол, произвести благоустройство. На эти работы будет объявлен конкурс. В 2020 году ее планируют запустить.

В гражданском порядке все три участника строительства - подрядчик, эксперты технадзора и авторского надзора - признаны недобросовестными участниками госзакупок.



