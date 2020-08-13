Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде штраф в размере 361 140 тенге

Жительница поселка Айет района Беимбета Майлина, хозяйка аптеки «Айболит» Ольга ВЕДЛЕР пытается оспорить в суде штраф в размере 361 140 тенге, который ей выписали за продажу анальгина по якобы завышенной цене.

Ольга Ведлер: «Между продажей и составлением протокола прошло всего 14 минут» /Кадр из видео

Анальгин был продан 23 июля за 150 тенге одному из проверяющих работу аптек в режиме карантина.

Ведлер считает, что не доказан даже сам факт продажи, не говоря уже о завышенной цене, о чем она заявила 11 августа во время рассмотрения ее гражданского дела в районном суде.

- Во первых, в чеке даже не указано, что это анальгин, - заявила Ольга Ведлер. - Есть только чек на 150 тенге, который был выбит в 13.01. Во-вторых, между продажей анальгина и составлением административного протокола в отношении меня прошло всего 14 минут. Как это возможно с учетом того, что в факте продажи нужно было разобраться, и с учетом работы наших полицейских?

Предельная цена на анальгин, по словам Ведлер, составляет 149 тенге.

Руководитель РГУ «Тарановское районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг» Бауржан БАЙМУХАМБЕТОВ пояснил в суде, что цены на простые препараты типа анальгина их представители не мониторили.

- Наши представители мониторили цены на антибиотики, антикоагулянты, - отметил Баймухамбетов. - Но тогда мониторить особо было нечего, этих препаратов просто не было в продаже.

У суда возникло много вопросов к Ольге Ведлер по поводу доказательств неправомерных действий проверяющей группы. Она обещала их предоставить к следующему судебному заседанию.



