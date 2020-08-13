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МОН поможет студентам, которые учатся за границей, перевестись в вузы Казахстана

13 августа 2020, 09:43 |  Государство

Формат для перевода студентов упростился. Студентам нужно обратиться в приёмную комиссию вуза, передает Informburo.kz.

 

Казахстанским студентам, которые получают образование за границей и не могут выехать из страны для продолжения обучения по независящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию.

"Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения. МОН РК готово оказать содействие студентам, обучающимся за рубежом, по переводу в казахстанские вузы. Формат данной процедуры упрощается", – сообщили в МОН.

Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приёмную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме.
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§ Тот самый
Re: МОН поможет студентам, которые учатся за границей,...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
882

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл? Разве откроются ВУЗы Казахстана для обучения?

Цитата:
Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам
Это не содействие. Содействие - попробовать договориться с другими странами для приёма студентов. Пусть с 2мя тестами на корону и 14-дневным карантином.

Формат данной процедуры упрощается", – сообщили в МОН.


Ага. Просто оплатите 500 тыщ за обучение, а на само обучение можете не ходить.
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