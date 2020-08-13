"Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения. МОН РК готово оказать содействие студентам, обучающимся за рубежом, по переводу в казахстанские вузы. Формат данной процедуры упрощается", – сообщили в МОН.

Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приёмную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме.