29 человек заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Из них 10 - жители Костаная, 8 - Лисаковска, 5 - Рудного. Кроме того, COVID-19 выявлен у 5 человек в Аулиекольском районе и одного в Федоровском.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. ПЦР-исследование показало положительный результат, - сообщили в областном информационном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 11 августа: в регионе выявлен 3 141 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 610 пациентов.
Также, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 11 августа с диагнозом пневмония в области госпитализированы 6 человек.
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