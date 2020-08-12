Провизорный стационар на базе железнодорожной больницы прекратил работу в Костанае

Из провизорного стационара на базе железнодорожной больницы выписаны 15 пациентов. 5 пациентов переведены на долечивание в КВИ-2 горбольницы, 3 пациента - в КВИ-1 областного тубдиспансера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

Фото пресс-службы управления здравоохранения

Всего с 24 июля по 12 августа в железнодорожной больнице были пролечены 116 пациентов. В ближайшее время больница проведёт необходимую санобработку и на следующей неделе в клинике готовятся принимать пациентов в обычном режиме.

На 12 августа в Костанайской области закрыты 370 провизорных коек в семи стационарах области (профилакторий "Дружба", кожвенотделение областной больницы, железнодорожная больница, Мендыкаринская ЦРБ, сокращены койки в Амангельдинской и Карабалыкской ЦРБ).