Погода в Костанайской области: понемногу начнет теплеть, дожди пройдут местами

По прогнозам синоптиков, 13-15 августа на территории Костанайской области местами пройдут дожди с грозами, возможны туман, шквал и град. В областном центре осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В ближайшие три дня по ночам будет прохладно, в дневное время к выходным немного потеплеет, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В четверг, 13 августа, ночью ожидаем +8..+13°С, на юге +16°С. Днем воздух прогреется до +16...+21°С, на юге +24°С. В пятницу и субботу по ночам температура будет одинаковой - от 8 до 13 градусов. Днем пятницы показания термометров будут теми же, что и в четверг. А вот субботний день будет немного теплее: столбики термометров поднимутся до отметок +19...+24°С, на юге области до +27°С.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается северо-западный ветер, в пятницу и субботу - юго-восточный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с.



