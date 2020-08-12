Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в надземном переходе на пр. Назарбаева в Костанае

Работу лифтов в надземном переходе проверяли сегодня, 12 августа. Сотрудники отдела ЖКХ акимата Костаная продемонстрировали представителям проектного офиса «Адалдык аланы», как поднимается один лифт.

На месте также присутствовали руководители ТОО «Мега» - подрядной организации, построившей надземной переход.

- Мы оцениваем доступную среду для социально незащищенных людей, - сообщила «НГ» руководитель проектного офиса «Костанай адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - На этот раз проверяли, могут ли инвалиды воспользоваться лифтами в надземном переходе по пр. Назарбаева. Сделали замеры и выяснили, что пороги выше нормы - то есть, на инвалидной коляске через такой порог не проедешь. Кнопку вызова лифта нужно держать постоянно, чтобы приехал лифт. А как человек на инвалидной коляске сможет заехать в лифт, если одной рукой нужно постоянно держать кнопку вызова? А если это слепой?

Как отметила Альжанова, прежде чем строить переход, стоило бы «спросить у народа, нужен ли он».

Кроме того, выяснилось, что в работе лифтов регулярно наблюдается сбои. С чем они связаны, точно сказать пока никто не может.

- Монтажники сейчас разбираются в причине поломки лифтов, - рассказал представитель отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Возможно, перебои случаются из-за скачка напряжения на линии электропередач. Для бесперебойной работы лифтов необходимо напряжение 220 V. При любом отклонении выходят из строя контролеры, поэтому нужно устанавливать стабилизаторы напряжения.

Но самое главное, пояснил Есерегепов, для того, чтобы лифты заработали, нужна обслуживающая организация. Ее отдел ЖКХ сейчас ищет. Сложность в том, что таких организаций в городе мало.

- Нужно найти организацию, затем просчитать, сколько нужно средств на годовое обслуживание лифтов.Выделить их из бюджета, провести тендер и заключить договор с обслуживающей организацией, - пояснил представитель отдела ЖКХ.

Примерные сроки завершения всей этой процедуры он назвать не смог.

- Все оборудование было смонтировано и запущено в работу, - отметил руководитель ТОО «Мега» Александр ЧИЖ. - Одно из наших требований, как подрядчиков, строящих надземный переход, было таким - чтобы эти лифты не повторили судьбу лифтов, расположенных в надземном переходе по ул. Гашека. Для этого мы настаиваем на том, чтобы была обслуживающая организация для лифтов. Иначе любой сможет тыкать на кнопки и что-то оторвется. Поэтому пока лифты закрыты.

На вопрос корреспондента «НГ», насколько оправдано строительство надземного перехода стоимостью 168 млн тенге, Чиж ответил:

- Я считаю, что это оправдано: надо как-то переходить дорогу, город растет. Нам дали проект, мы его исполнили.

Как именно исполнялся проект, если выяснилось, что для инвалидов переход недоступен, руководитель ТОО «Мега» пояснить не смог.

Также никто не смог назвать причину выхода из строя лифтов в переходе по ул. Гашека и ответить на вопрос, когда они заработают и заработают ли вообще. Представитель отдела ЖКХ заявил, что этот вопрос не в его компетенции.

Всего пару недель назад руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН сообщал в ответе на запрос «НГ», что «с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека».

Строительство перехода по ул. Гашека в 2017 году обошлось городскому бюджету в 40 млн тенге, перехода в районе "Kostanay Plaza” - в 168 млн тенге.



