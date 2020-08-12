Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли полицейские в Костанае

Патрульные полицейские прибыли на место происшествия через 3 минуты после вызова и предотвратили суицид. Подробности происшествия сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП

"12 августа, около 11.00, на пульт 102 поступила заявка от жителей дома № 11 по ул. Карбышева. Они сообщили, что мужчина с четвертого этажа выкинул вещи с балкона, сам стоит на карнизе и кричит, что сейчас спрыгнет вниз", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл патруль в составе младшего лейтенанта полиции Нурлыбека БАЙКЕНЖИНА и младшего лейтенанта полиции Александра ИЛЬЯШОВА. Они увидели, что мужчина стоит на краю карниза балкона 4 этажа.

Полицейские поднялись на 4-й этаж, дверь квартиры была закрыта, пришлось ее взломать. Дома никого не было, 45-летний хозяин квартиры уже стоял за перилами балкона.

- Мужчина был растерян, я спросил, как его зовут, он ответил, что Саня. Я сказал, что мы тезки, - рассказал Александр Ильяшов. - Потом стал говорить, чтобы он подошел ближе ко мне, что все проблемы решаются и надо жить, это главное. В таких ситуациях решения приходится принимать очень быстро.

В это время Нурлыбек Байкенжин схватил мужчину за руку и вдвоем с напарником затащил его на балкон.

За происходящим наблюдали очевидцы, которые снимали все на видео.

Выяснилось, что спасенный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он доставлен в больницу. Специалисты выясняют, что стало причиной попытки суицида.

Нурлыбек Байкенжин с 2009 года служит в патрульной полиции, он награжден медалью за спасение людей из снежного заноса на трассе и из пожара. С Александром Ильяшовым, который служит в органах внутренних дел с 2013 года, работают напарниками четыре месяца.