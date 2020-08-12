Многие переболевшие коронавирусом казахстанцы не понимают, почему ПЦР-тест у них показывает положительный результат. С этим необычным явлением столкнулась и объяснила его алматинский врач, победившая COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Злата Паручикова - врач-отоларинголог. Она переболела коронавирусом больше месяца назад и сейчас чувствует себя абсолютно здоровой. Но ее повторный тест на COVID-19 показал недавно положительный результат. И такое происходит со многими вылечившимися, рассказывает специалист.

"По поводу положительного теста. Это необязательно значит, что человек вновь заболел или еще болеет. Тест может быть положительным, потому что в горле могут остаться частички вируса. А так как ПЦР - это крайне чувствительная вещь, то он не отличает живой вирус от мертвого. Это нормально, не стоит паниковать", - делится Злата Паручикова.

Коронавирус может жить в организме до 14 дней после, уточняет врач. Даже если человек болеет, то спустя это время он не считается переносчиком инфекции. Но, чтобы выйти на работу, все равно требуется делать ПЦР.

"Но на работу можно выходить, когда у тебя два отрицательных теста на ПЦР, такова официальная рекомендация. Например, у меня даже спустя 20 дней заболевания тест показал "плюс", и я была на самоизоляции", - говорит врач.

Коронавирусом в ее семье переболели восемь человек. Но каждый перенес болезнь по-своему: дети практически не почувствовали вирус, а вот взрослым и пожилым пришлось сложнее.

"Большую роль играет здоровье печени. Интоксикация, ломота в теле, боль в суставах зависят от ее состояния и того, как быстро она обезвреживает все токсины, которые организм выделяет во время болезни.

Для маленьких детей вирус практически не опасен, если у них нет никаких генетических заболеваний, отклонений, если мать здорова, не страдает анемией, не имеет проблем с щитовидной железой. У нас дома ребенок до года просто протемпературил сутки, было 38,6 градуса. Сбивали жар простыми обтираниями теплой водой. Дети легче переносят температуру, чем взрослые. Вообще, не надо бояться этого, это ведь наши внутренние интерфероны. Поэтому температурить немного надо".

"Для дополнительной поддержки мы всей семьей пили витамины С и D, цинк и пробиотики. Я сама пропила антибиотики, когда у меня пошла гнойная мокрота. У мужа была сильная лихорадка пять дней, поэтому тоже пришлось подключить их", - вспоминает доктор.

Самое главное - это быть подготовленным к болезни, говорит Злата Паручикова. Необходимо вовремя лечить хронические заболевания. И не паниковать, потому что стресс ослабляет иммунитет.

"Коронавирус либо обостряет все слабые места, либо забирает много сил и загоняет в стресс.

У нас население очень нездоровое. После 40 многие страдают от расстройств ЖКТ, гастрита, панкреатита. После 50 начинаются проблемы с сердцем, давлением, сахаром и холестерином. Они утяжеляют течение COVID-19. Поэтому никогда не поздно начать правильно питаться, вести здоровый образ жизни, восполнять дефициты витаминов и не запускать хронические заболевания", - рассказывает Злата Паручикова.

Сейчас врач консультирует всех нуждающихся онлайн. Грамотная помощь специалиста может спасти многие жизни, делится она. Поэтому она и решила делать это бесплатно.

"Людей болеет очень много. Некоторые люди обращаются, потому что не могут дозировку препарата рассчитать. Кто-то не может найти лекарство и спрашивает аналог, просто такие элементарные советы. Анализ крови расшифровать, поэтому, конечно, я бесплатно помогаю. Потому что сейчас такое время, когда нужно сплотиться и просто поддерживать друг друга. Иначе мы просто не выживем", - заключает Злата Паручикова.