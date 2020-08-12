"Это не ошибка системы" - гендиректор Damumed объяснила приписки

Генеральный директор Damumed Наталья Киль прокомментировала ситуацию с приписками в приложении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

По словам Натальи Киль, о проблеме с приписками в системе было известно давно. С ней компания обращалась в Министерство обороны и Минздрав еще до того, как об этом стали активно писать в социальных сетях.

"Вопрос спорных посещений пациентов поднялся благодаря обратной связи пациентов через наше мобильное приложение. Эта функция работает с 2018 года. Кроме того, к нам напрямую пациенты обращались через сall-центр и соцсети. Этот вопрос не новый. Мы его озвучивали представителям Министерства обороны в рабочем порядке, далее направляли официальные письма в соответствующие органы управления. В феврале обращались в Минздрав. Примерно в это же время Фонд ОСМС запросил у нас доступ к ситуационному центру для проведения экспертизы. Это была плановая работа. Неизвестные визиты к врачам и "чужие дети" - это не ошибка системы. Просто при массовом переходе на безбумажную работу сведения из амбулаторных карт переводились в электронный вид. Роль сыграл человеческий фактор. Но это очень легко исправить. Нужно обратиться в поликлинику, где быстро актуализируют сведения. На данный момент мы активно ведем огромную информационную работу в социальных сетях по разъяснению пациентам необходимых действий при таких инцидентах", - делится директор компании.

Наталья Киль считает, что каждое обращение по поводу несуществующих посещений врача требует отдельной проверки, так как уже были случаи фейковых обращений.

"Один интересный случай мы можем рассказать. Пациент оставил негативную оценку и комментарий о том, что его ребенок не был на медицинском осмотре, хотя запись в приложении есть. Далее выяснилось, что это был выездной осмотр в школе и ребенок просто не сказал родителю, что в учебное учреждение приезжали врачи. Есть и фейки. Один пример мы разместили на своей официальной странице. Но, как уже было озвучено фондом ОСМС, есть и реально доказанные приписки. Так что каждый случай требует разбирательства, и заниматься этим должны люди, которые ответственны за соблюдение правил оказания медицинской помощи", - говорит Наталья Киль.

Также директор Damumed пояснила, что в случае если пациент подозревает приписки в отношении себя, необходимо обратиться в Фонд медицинского страхования по номеру 1406 или к ним в круглосуточный сall-центр по номеру +7 775 007 03 50.

Приложение Damumed - комплексная медицинская информационная система, в которой можно вызвать врача на дом, записаться на прием, получить рецепты и многое другое.

Ранее в Минздраве сообщили, что приписки в Damumed - это фальсификация.

"Благодаря активности граждан можем обеспечивать прозрачность, немаловажно найти прорехи в этой системе и заделать их, чтобы в будущем не повторялись. И Минздрав, и ФОМС заинтересованы, чтобы полностью искоренить ситуацию", - отметил Багдат Коджахметов.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура начнет проверки в отношении возможной фальсификации в системе Damumed.

Известно, что 11 607 приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге обнаружили в Damumed за полгода. Мониторинг проводили специалисты Фонда социального медицинского страхования.