Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Костанае
Девочка 2015 г. р. выпала из окна второго этажа частного жилого дома 12 августа в 00.02. Она оперлась на москитную сетку и оказалась на улице. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото с сайта Polisia.kz
Несчастный случай произошел, когда ребенок остался один, без присмотра взрослых, которые находились в другой комнате. Девочка приехала с родителями из Лисаковска в гости к родственникам.
"Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, - говорится в сообщении. - В 2020 году это уже четвертый случай в Костанае, когда из окна жилого дома выпал ребенок".
В ДЧС напоминают: чтобы предотвратить опасную ситуацию, связанную с детским травматизмом, не оставляйте маленьких детей без присмотра, установите на окна решетки или блокираторы.
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