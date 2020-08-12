Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Костанае

Девочка 2015 г. р. выпала из окна второго этажа частного жилого дома 12 августа в 00.02. Она оперлась на москитную сетку и оказалась на улице. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта Polisia.kz

Несчастный случай произошел, когда ребенок остался один, без присмотра взрослых, которые находились в другой комнате. Девочка приехала с родителями из Лисаковска в гости к родственникам.

"Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, - говорится в сообщении. - В 2020 году это уже четвертый случай в Костанае, когда из окна жилого дома выпал ребенок".

В ДЧС напоминают: чтобы предотвратить опасную ситуацию, связанную с детским травматизмом, не оставляйте маленьких детей без присмотра, установите на окна решетки или блокираторы.