Выборы в Сенат стартуют в Казахстане: 46 кандидатов поборются за 17 мест

В среду, 12 августа, в Казахстане состоятся выборы в Сенат Парламента Казахстана, 46 кандидатов поборются за 17 мест в верхней палате, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов

По данным ЦИК, в ночь на вторник была завершена предвыборная агитация кандидатов. В избирательные бюллетени включены 46 кандидатов, 12 претендентов, которые прошли регистрацию, сняли свои кандидатуры.

Депутаты Сената избираются при тайном голосовании выборщиками - депутатами маслихатов, которые в свою очередь избираются гражданами республики на всеобщих выборах. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года. Таким образом, в 17 регионах республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты Парламента.

В список выборщиков включены 3069 депутатов маслихатов, наибольшее число в Алматинской области (317), наименьшее - в Нур-Султане (21) и Шымкенте (26). В ЦИК сообщили, что в день выборов будут функционировать сервисы по онлайн-наблюдению за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировалось больше всего кандидатов: их четверо. Среди них врач, руководитель госучреждения, глава района и секретарь маслихата.

По три кандидата зарегистрировано в десяти регионах, в том числе в Нур-Султане и Алматы. Среди тех, кто выдвинул свои кандидатуры в Нур-Султане, - председатель правления университета, директор предприятия в сфере услуг ЖКХ и замдиректора дирекции по сохранности памятников. В Алматы на кресло сенаторов претендуют глава одного из районов города и два представителя частных компаний.

В Шымкенте среди трех кандидатов есть и опытный претендент - 45-летняя сенатор Айгуль Капбарова. Она уже представляла город в верхней палате Парламента. Среди конкурентов Капбаровой - директор лицея и председатель частного предприятия. В Павлодарской области среди трех кандидатов зарегистрирован самозанятый. В остальных шести регионах - по два кандидата, среди них глава района, председатель профсоюза, замглавы области, депутат Сената.

В ЦИК заверили, что приняты все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Перед пунктом для голосования будут дежурить медики, в частности измерять температуру, там же будут установлены санитайзеры. Вся мебель, кабины для голосования и оборудование должны быть расставлены на расстоянии двух метров. Кабины для тайного голосования будут без передней шторки.

"Для подтверждения личности выборщика по просьбе членов избирательной комиссии выборщики на время снимают медицинскую маску. На входе и выходе из помещения для голосования предусматривается установка контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты и их дальнейшей утилизации. В течение дня голосования организуется регулярное проветривание помещения, а также предусматривается возможность влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств", - говорится в рекомендациях главного санитарного врача Казахстана.

Члены комиссии в течение дня должны регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами, перед вскрытием урны для голосования ее поверхность нужно обработать антисептиком. При подписании избирательных бюллетеней и протоколов членами избиркомов предусматривается использование своих авторучек или одноразовых ручек. Согласно утвержденным правилам при регистрации выборщиков и получении ими бюллетеней документ, удостоверяющий личность, члену избиркома в руки не передается, а предъявляется в развернутом виде.