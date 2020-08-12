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Горячую воду отключат в одном из районов Костаная на целый день
12 августа 2020, 10:05 | ЖКХ
Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, подача горячего водоснабжения будет прекращена во всем районе КСК по причине переврезки внутренних трубопроводов на 2-й котельной.
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
Воду отключат 13 августа в 8.00. Вновь гоячая вода в домах абонентов появится в 20.00.
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