Горячую воду отключат в одном из районов Костаная на целый день

Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, подача горячего водоснабжения будет прекращена во всем районе КСК по причине переврезки внутренних трубопроводов на 2-й котельной.

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Воду отключат 13 августа в 8.00. Вновь гоячая вода в домах абонентов появится в 20.00.