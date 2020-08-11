30 человек с коронавирусом и 9 с пневмонией - хроника пандемии в Костанайской области за сутки

В Костанайской области выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У 15-ти пациентов нет симптомов болезни.

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"В разрезе городов и районов: Костанай – 12, Рудный - 5. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей пяти регионов области – это Костанайский район - 5, Карабалыкский - 3, Мендыкаринский - 1, в Узункольском и Федоровском по 2", - говорится в сообщении.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью. Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 10.08.2020 года в регионе выявлены 3 112 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 489 пациентов.



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 10 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 9 человек.