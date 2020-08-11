Цой рассказал о возможном смягчении карантина

Поэтапное смягчение карантинного режима рассмотрят на ближайшем заседании комиссии в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

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На 11 августа картина показателя репродуктивности во всех регионах ниже единицы, кроме Туркестанской области. Что еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых мер по стабилизации ситуации, — сказал Цой.

По его словам, согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, отслеживаются показатели репродуктивности инфекции, заболеваемости за последнюю неделю, а также показатель смертности от коронавирусной инфекции.

За пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82, показатель заболеваемости снизился с 56,73 на 100 тыс. населения до 36,2 на 100 тыс. населения. Вышеуказанная положительная динамика свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер, — уточнил министр.

Он подчеркнул, что данное смягчение должно проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах, а также с обеспечением проведения информационно-разъяснительной работы населения.

Заключительное предложение по поэтапному смягчению карантинных мер будут внесены на ближайшее заседание комиссии, — заключил Алексей Цой.